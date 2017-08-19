Собянин прокомментировал предложение перенести столицу за Урал

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал предложение перенести столицу России за Урал. «Перенести столицу на Дальний Восток — "гениальная" идея. Потратить триллион-другой, чтобы чиновников сослать на 8000 км от 110 млн россиян, проживающих в европейской части. И раньше чиновников ссылали в Сибирь и на Восток, но менее затратным способом», — написал Собянин на своей странице «В контакте».

С предложением перенести столицу за Урал выступил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По данным RT, он направил президенту Владимиру Путину проект «Доктрины размосквичивания».

В Общественной палате назвали это предложение «авантюрой», высказанной с целью «устроить себе пиар». «Комментировать тут нечего: это не соответствует ни историческим традициям, ни реальности… Кроме как курьеза и стремления этого неизвестного доселе института устроить себе пиар, тут ничего нет», — сказал «РИА Новости» заместитель председателя комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты Максим Григорьев.