Более 20 человек погибли в Индии в результате схода поезда с рельсов

В индийском штате Уттар-Прадеш сошел с рельсов пассажирский поезд, сообщает издание India Today. В результате аварии погибли 23 человека, более 100 пострадали.

Поезд следовал из Пури в Хардвар. Пять вагонов сошли с рельсов, когда железнодорожный состав проезжал рядом с городом Музаффарнагар, в 115 км от Дели. Инцидент произошел в 17.45 по местному времени (15.45 мск).

Пострадавшие и родственники погибших получат материальные компенсации, заявили власти Индии. Правительство оказывает помощь всем, попавшим в аварию.