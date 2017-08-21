ВЦИОМ: российским флагом гордятся и восхищаются 71% граждан

Государственный флаг, герб и гимн по-прежнему остаются для россиян основными символами страны (46%), сообщает ВЦИОМ.

Другими символами респонденты называют «народ, его единство, сплоченность» (8%), «медведь» (6%), «сила и мощь, величие» (4%), «Московский Кремль и Красная площадь» (3%). Затруднились назвать символ России 28% участников всероссийского опроса.

По данным социологов, гордость и восхищение – главные чувства, которые испытывают россияне при виде государственной символики России.

Так, 71% граждан ощущают гордость при виде российского флага, 72% – герба, 75% – при звуках гимна. Негативные эмоции по отношению к государственным символам испытывает не более 5% россиян.