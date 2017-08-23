В числе ликвидированных в Ингушетии боевиков были участники «малгобекской банды»

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает, что были ликвидированы боевики на территории Ингушетии, среди которых главари и участники так называемой «малгобекской банды».

Бандиты забаррикадировались в одном из частных домов селения Седах Малгобекского района Ингушетии, из-за огневого противостояния произошел мощный взрыв. Строение полностью было разрушено, сообщили в НАК.

По информации республиканского управления ФСБ России, уничтоженные боевики причастны к организации и совершению преступлений террористической направленности. По его данным, в марте ими было обстреляно из гранатомета здание УФСБ в Малгобеке, в апреле они расстреляли двух сотрудников ДПС, в мае совершили вооруженное нападение на пост полиции «Малгобекский».

НАК отмечает, что потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.