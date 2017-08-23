В Ингушетии введен режим КТО в селе Малгобекского района

В селении Пседах в Малгобекском районе Ингушетии с 5.25 утра введен режим контртеррористической операции (КТО). Это «Интерфаксу» сообщили в группе по взаимодействию со СМИ Оперативного штаба республики. В связи с чем принято это решение, там не уточнили.

Введение режима КТО предполагает определенные ограничения. У граждан могут проверять документы, контролировать их телефонные и иные переговоры по каналам телекоммуникационных систем. Также возможен поиск информации на каналах электронной связи и в почтовых отправлениях в целях выявления информации о подготовке к теракту, объяснил собеседник агентства.