Катар готов купить у России технологии ПВО

Катар готов закупить у России технологии производства систем ПВО, заявил государственный министр по вопросам обороны Катара Халид бен Мохаммад аль-Аттыйя.

«Что касается нашего взаимного сотрудничества, это не только покупка систем противовоздушной обороны, но и технологии. Мы бы хотели развивать отрасль и перевезти эту технологию в Катар», - сказал Х. бен Мохаммад Аль-Аттыйя на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу, которая прошла на полях форума «Армия-2017» в Кубинке.

«У нас есть поручения его величества эмира Катара укрепить отношения с Россией в военной области, и мы просим российскую сторону помочь нам в этом деле», - добавил госминистр.

Сегодня в Кубинке специально для делегации Катара проводится спецпоказ новейших российских систем ПВО и другой военной техники. «Подготовили показ самых современных систем, таких как С-400 "Триумф" и "Панцирь-С". Кроме этого, конечно, важное значение имеет динамический показ техники, которая будет представлена, - это более 300 единиц современной новой проверенной техники», - сказал Шойгу на встрече с катарским министром.