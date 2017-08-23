Бывший замминистра финансов Алексашенко прокомментировал сообщение о задержании

Бывший замминистра финансов, бывший первый зампред ЦБ Сергей Алексашенко в разговоре с РБК заявил, что он не задержан и находится за границей. Ранее о задержании Алексашенко сообщил «Московский комсомолец».

«Я нахожусь за границей, то есть не задержан», — сказал Алексашенко.

«Московский комсомолец» сообщил, что в отношении бывшего замминистра возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей). Алексашенко пытался вывезти государственные награды в США и был задержан в аэропорту «Домодедово». Общая стоимость наград оценивается примерно в 760 000 руб.

«При проведении таможенного контроля пассажиров, вылетающих в Мюнхен, сотрудники Домодедовской таможни остановили мужчину, который проследовал через зеленый коридор и не задекларировал ценности», – привело издание слова пресс-службы ведомства. Собеседник издания отметил, что в ручной клади пассажир перевозил семь орденов, которые он купил в Москве и Киеве. По словам задержанного, он планировал вывезти награды на место постоянного жительства в США. Разрешительных документов у него с собой не было.

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах пояснил, что Алексашенко задерживали в аэропорту, но после возбуждения уголовного дела отпустили. Бывший замминистра «улетел к месту назначения – в США».

Начальник Домодедовской таможни Александр Берзан заявил РБК, что не располагает информацией о задержании бывшего замминистра. «Такую информацию мы не давали», — заявил он, добавив, что, «может, кто-то другой [его] задерживал».