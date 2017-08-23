Умер посол России в Судане

Телеканал Al Arabiya сообщил о смерти российского посла в Судане. «Тело российского посла было найдено у него дома в Хартуме», – говорится в сообщении канала в Twitter. Источник Al Arabiya утверждает, что тело дипломата обнаружили в бассейне.

«С прискорбием сообщаем, что 23 августа в Хартуме скончался посол России в Судане Миргаяс Ширинский», - сообщили «Интерфаксу» в департаменте информации и печати МИД России. В ведомстве пообещали сообщить об обстоятельствах смерти посла «после получения детальной информации от сотрудников российского посольства в Хартуме».

Источник в полиции сообщил Reuters, что Ширинский страдал от высокого кровяного давления.

Миргаяс Ширинский был назначен послом России в Судане в декабре 2013 г. В 1991-1993 гг. Ширинский занимал пост советника-посланника посольства СССР, России в Йемене. В 1993-1996 гг. был генеральным консулом России в Джидде, Саудовской Аравии, а с 2006 до 2013 г. занимал должность российского посла в Руанде.