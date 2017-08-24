Жертвами тайфуна «Хато» в Китае стали 12 человек

Не менее 12 человек стали жертвами тайфуна «Хато» в Китае, сообщает The Guardian. Больше полутора сотен человек получили травмы.

Пострадали провинции Макао и Гуандун, высший уровень штормового предупреждения был объявлен в Гонконге. За последнии 20 лет это третий раз, когда тайфун такой силы обрушился на Гонконг. Метеорологи Гонконга впервые за пять лет присвоили урагану 10, самый высокий уровень опасности.

Почти 27 000 человек были эвакуированы, без света остались более 2 млн домовладений. Приостановлено паромное сообщение, отменено большинство поездов и около 450 авиарейсов.