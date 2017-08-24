В отношении сотрудников Росгвардии возбудили дело после гибели чемпиона мира по пауэрлифтингу

В Хабаровском крае следователи возбудили уголовное дело по статье «халатность» в отношении двух сотрудников национальной гвардии России. Дело возбуждено в рамках расследования дела о гибели чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, который умер 20 августа от полученных в результате драки травм.

По версии следствия, в то утро на место происшествия прибыл дежурный наряд вневедомственной охраны в составе двух человек. На глазах сотрудников Росгвардии между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку. «Сотрудники не выполнили свои должностные обязанности, не пресекли совершение противоправных действий, не задержали злоумышленника, не доставили его в отдел полиции для разбирательств и уехали с места происшествия», — говорится в сообщении СУ СКР по Хабаровскому краю.

Следователи считают, что «бездействие сотрудников позволило молодому человеку продолжить свои агрессивные действия в отношении потерпевшего». В результате 25-летний Анар Аллахверанов нанес несколько ударов Драчеву, от которых тот скончался. Подозреваемый объявлен в федеральный розыск.