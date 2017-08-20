Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу умер после драки в Хабаровске

Следователи в Хабаровске расследуют дело о смерти чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, утром в воскресенье возле кафе в центре Хабаровска произошла драка между Драчевым и еще одним посетителем заведения. После драки спортсмен был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, где позже скончался.

Второй участник драки скрылся с места происшествия, его личность установлена, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. В интернете появилось видео, на котором запечатлена драка.