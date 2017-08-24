В МВД рассказали, где будут дежурить наряды ДПС по новому регламенту

Наряды ДПС после принятия нового административного регламента будут следить за дорожной ситуацией в местах наибольшей аварийности и на потенциально опасных участках улично-дорожной сети, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«Места для несения службы нарядами ДПС определяются на основании анализа состояния аварийности в конкретной местности, выявления потенциально опасных участков улично-дорожной сети, а также с учетом возникающих осложнений дорожно-транспортной и оперативной обстановки», — сказал собеседник агентства.

Новый регламент отменяет запрет на проверку автомобилей вне стационарных постов. «Приказ МВД России, утверждающий данный административный регламент, вступит в силу после его регистрации в Минюсте», — добавили в пресс-центре.