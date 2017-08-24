Штаб по наблюдению за выборами в Москве возглавил Барщевский

В Москве на заседании совета городской Общественной палаты создан общественный штаб по наблюдению за выборами, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова. Он напомнил, что такой штаб формируется уже в четвертый раз и его цель - обеспечить прозрачность самого голосования и открытость подсчета голосов. Руководителем штаба единогласно выбран полпред правительства России в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский.

Заместителями Барщевского стали сам Шапошников и председатель комиссии по ЖХК Общественной палаты Москвы Александр Козлов.

На базе штаба будет работать видеоцентр, в котором операторы-волонтеры будут фиксировать нарушения, добавил Шапошников.

10 сентября в Москве пройдут выборы муниципальных депутатов.