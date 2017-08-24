СБУ квалифицировала взрыв в центре Киеве как хулиганство

Служба безопасности Украины (СБУ) считает, что основная версия взрыва, который прогремел в центре Киева, – хулиганство. Об этом сообщила агентству «Интерфакс-Украина» представитель СБУ Елена Гитлянская.

«Наша оперативно-следственная группа совместно с полицией работает на месте взрыва на Грушевского. Основная версия - хулиганство», - сказала Гитлянская.

По данным СМИ, на место происшествия прибыли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и глава национальной полиции Украины Сергей Князев.

Ранее сообщалось, что неизвестный предмет взорвался в Киеве в 14.06 на улице Грушевского в день празднования независимости Украины. При взрыве пострадали мужчина и женщина.