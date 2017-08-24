Самый большой джекпот в истории США выиграла 53-летняя медработница

Победительницей американской лотереи Powerball, выигравшей рекордный в истории США джекпот ($758,7 млн), стала 53-летняя Мэвис Вонзик, медработница больницы Mercy Medical Center в Чикопи, штат Массачусетс, сообщило Associated Press.

Женщина рассказала, что всегда считала выигрыш в лотерею несбыточной мечтой и что узнала о нем, когда обсуждала лотерею по дороге домой. Вонзик, мать двоих детей, проработавшая в больнице 32 года, позвонила на работу и предупредила начальство, чтобы ее не ждали.

Чтобы получить джекпот, номер купленного лотерейного билета должен совпасть со всеми пятью выигрышными номерами от 1 до 69, а также с числом Powerball, которое варьируется от 1 до 26. Любой победитель Powerball может выбрать между ежегодными выплатами в течение 29 лет или взять всю сумму наличными (это $443,3 млн с учетом налогов).

Организаторы лотереи сообщили, что Вонзик выбрала второй вариант. Таким образом она сразу попала в 0,01% самых состоятельных домохозяйств США. Сумма выигрыша сопоставима с ВВП таких государств, как Тонга или Палау.