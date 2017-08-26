Десять человек в Техасе пострадали из-за урагана «Харви»

Как минимум 10 человек пострадали из-за урагана «Харви» в техасском городе Рокпорт, сообщает телеканал ABC. Ураган обрушился на Восточное побережье США, скорость ветра достигала 215 км/ч, ему была присвоена четвертая категория из пяти.

Больше всего пострадал Рокпорт, в котором было разрушено несколько зданий. В соседнем городе Корпус-Кристи 155 000 человек остались без электричества. На территории между прибрежными городами Порт-Арканзас и Порт-О'Коннор произошло наводнение. Десятки тысяч жителей Техаса накануне были эвакуированы.

Сейчас категория урагана снижена до третьей, скорость ветра достигает в настоящее время 201 км/ч, сообщил национальный центр исследования ураганов. Синоптики предупредили о возможности возникновения торнадо и наводнений.