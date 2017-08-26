Минэнерго: во время пожара на новосибирской ТЭЦ оборудование не пострадало

Основное оборудование новосибирской ТЭЦ-2 в результате пожара не пострадало, сообщило Министерство энергетики России. В субботу на станции произошло возгорание трансформатора, включенного на холостой ход для опробования после ремонта.

В настоящее время пожар ликвидирован, энергоснабжение собственных нужд восстановлено в полном объеме, рисков нет. Ситуация находится на особом контроле у заместителя министра энергетики Андрея Черезова, сообщили в ведомстве.