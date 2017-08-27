В Азербайджане эвакуированы несколько поселков из-за взрыва на оружейном складе

На севере Азербайджана загорелся оружейный склад, принадлежащий министерству обороны страны. Из-за возгорания на территории склада произошел взрыв. Проводится эвакуация близлежащих населенных пунктов.

«Эвакуированы жители Гилязи, Ситалчая и других населенных пунктов, расположенных вблизи места взрыва на военном складе воинской части министерства обороны», — говорится в сообщении военного ведомства.

По данным минздрава страны, шесть человек получили осколочные ранения в результате взрыва.

Для выяснения причин пожара и осуществления необходимых мер безопасности на месте происшествия находится группа, состоящая из представителей соответствующих структур, добавили в минобороны.