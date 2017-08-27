Неисправность на севшем на мель теплоходе «Илья Муромец» устранена

Теплоход «Илья Муромец», севший на мель на Волге в пригороде Мышкина, готов продолжить путь после устранения неисправности, сообщает портал «МЧС-медиа». На борту теплохода находятся 130 пассажиров и 50 членов экипажа, в результате инцидента никто не пострадал.

«Повреждений нет, водотечность отсутствует, розлива топлива нет. Судно находится за пределами судового хода, движение судов не ограничено. Судно готово к движению по маршруту», — говорится в сообщении.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Отмечается, что теплоход принадлежит ООО «Цезарь трэвел».

В прокуратуре уточнили, что теплоход не смог самостоятельно начать движение после устранения неполадок, к месту швартовки судна вызван буксир. На место выехали работники Ярославской транспортной прокуратуры и транспортной полиции.