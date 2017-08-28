Обстрелявших полицейских в Краснодаре связали с ультраправыми националистами

В Краснодаре обстреляли сотрудников ДПС. Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции и применения в отношении одного из них насилия по признакам преступлений (ст. 317, ст. 318 УК РФ).

В понедельник днем полицейские остановили Toyota Camry для проверки документов, всего в автомобиле находилось трое молодых людей. 21-летний водитель ударил по лицу одного из полицейских, после чего начал стрелять, предположительно, из травматического пистолета. При стрельбе пострадал стажер полиции, он получил ранения головы и шеи.

Пассажиры покинули машину и попытались скрыться, однако одного из них удалось задержать. Водитель также попытался скрыться на автомобиле, в ходе преследования он стрелял по полицейским. «На пересечении улиц Тургенева и Атарбекова краевого центра он совершил ДТП, врезавшись во впереди стоящие на светофоре автомобили, и покинул машину», – говорится в сообщении СКР.

Пострадавшего сотрудника полиции госпитализировали. Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа, также полицейские ищут двух злоумышленников, их личности установлены.

По данным источников «Интерфакса» в правоохранительных органах, задержанный – Владислав Гмыря, бывший лидер ультраправой националистической группировки. В 2010 г. он был осужден на шесть лет за создание экстремистского сообщества «Пит Буль» и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

«По оперативным данным, сообщество "Пит Буль" с 2007 г. являлось устойчивой преступной группой, в которую были вовлечены футбольные фанаты и студенты учебных заведений Краснодара. Они жестоко избивали людей неславянской внешности. При этом они надевали медицинские маски, чтобы их не зафиксировали случайные видеокамеры», - рассказал собеседник агентства.