Подозреваемый в избиении блогера в Парке Горького добровольно пришел к следователям

Сын актера из сериала «Интерны» Корней Макаров, подозреваемый в избиении до смерти петербургского блогера Станислава Думкина в Парке Горького в Москве, добровольно сдался, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Макаров сам решил сдаться правоохранителям. Сейчас он направляется к следователям вместе с адвокатом», - сказал собеседник агентства.

По данному факту следственные органы ГСУ СК по Москве приняли от полиции уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть).

13 августа на Пушкинской набережной Парка Горького после короткой перепалки молодой человек ударил 25-летнего Думкина, который от этого упал на асфальт. При падении Думкин получил тяжелую травму головы, от которой позже скончался.

Помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что установлен и опознан подозреваемый в преступлении. «Им является житель столицы 1994 года рождения, который скрывается от следствия. Следственное управление по Москве призывает лицо, принимавшее участие в избиении потерпевшего, самостоятельно явиться в следственные органы», - сообщила она. По уголовному делу уже допрошены участники и очевидцы преступления.