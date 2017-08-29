Бывший замминистра финансов Алексашенко временно отказался от поездок в Россию

Бывший замминистра финансов России, бывший первый зампред Банка России Сергей Алексашенко пока не будет возвращаться в Россию. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в отношении Алексашенко заведено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей).

«Пока воздержусь [от поездок в Россию]. Не бывает дыма без огня, и если на сцене висит ружье, то оно в третьем акте обязательно должно выстрелить. Если в отношении меня произнесено словосочетание "уголовное дело", то, видимо, кто-то об этом... Лучше я буду избегать той опасности, которую я могу предвидеть», - сказал Алексашенко в эфире «Эха Москвы».

Экономист добавил, что не представляет, насколько может затянуться выяснение ситуации вокруг возможного уголовного преследования. «Я думаю, что никто это не может представить. До тех пор, пока я не пойму, что поездка в Россию для меня не сопряжена с опасностью, я, наверное, воздержусь от поездок в Россию», - пояснил он.

Алексашенко отметил, что о возбуждении уголовного дела узнал из новостей. «Когда речь заходит о возбуждении уголовного дела, я предпочитаю общаться через адвоката. Самая большая новость для меня, что возбуждено уголовное дело, хотя мои адвокаты этого не подтверждают», - подчеркнул экономист.

23 августа «Московский комсомолец» сообщил, что Алексашенко попытался вывезти государственные награды в США и был задержан в аэропорту «Домодедово», а в отношении него было заведено уголовное дело. По данным источника «Интерфакса», экономиста задерживали, но после возбуждения уголовного дела отпустили. Сам Алексашенко в разговоре с РБК заявил, что не задержан и находится за границей.