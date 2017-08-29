Суд смягчил приговор пособнику террористов на Дубровке

Верховный суд России сократил на три месяца приговор Хасану Закаеву, который был осужден на 19 лет тюрьмы за пособничество террористам, захватившим заложников в Театральном центре на Дубровке.

«Приговор Московского окружного военного суда от 1 марта 2017 г. в отношении Закаева Хасана изменить. Назначить окончательное наказание в виде 18 лет и 9 месяцев», - говорится в решении судебной коллегии по делам.

Суд смягчил наказание Закаеву за счет переквалификации ряда обвинений. Два эпизода по статье «участие в преступном сообществе» были объединены, суд также объединил два эпизода по обвинению в перевозке и хранении оружия и боеприпасов. Суд переквалифицировал обвинение в пособничестве терроризму на содействие терроризму.

Представитель потерпевших Карина Москаленко после оглашения решения заявила о намерении обжаловать его в ЕСПЧ. «Приговор не учел интересы потерпевших, не компенсировал понесенный ими ущерб», - сказала она.

В октябре 2002 г. боевики захватили более 900 заложников в Театральном центре на Дубровке. Через три дня был проведен штурм здания с использованием неизвестного газа, его формула до сих пор засекречена. В результате спецоперации все террористы были уничтожены. По официальным данным, 130 заложников, в том числе 10 детей, погибли. Многие заложники скончались после штурма.

Шестеро соучастников захвата были приговорены к длительным срокам заключения, 40 террористов были уничтожены в ходе спецоперации, в международном розыске находится один соучастник - Герихан Дудаев.

Закаев был приговорен к 19 годам лишения свободы, также суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших, взыскав в их пользу с Закаева 37,5 млн руб.

В ходе процесса обвиняемый признал себя виновным только в перевозке оружия. Он утверждал, что не знал о том, что в Москву перевозит взрывчатку. С приговором суда не согласился как Закаев, так и потерпевшие по делу, которые обжаловали его в вышестоящую инстанцию.