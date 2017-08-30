МЧС: угроза смерчей над Черным морем сохранится до конца 31 августа

На сайте МЧС России опубликовано предупреждение, что угроза неблагоприятных метеоявлений в Краснодарском крае в районе г. Сочи сохранится еще двое суток – 30 и 31 августа.

Со ссылкой на ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» говорится, что на территории муниципального образования Сочи ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, на реках и малых водотоках резкий подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема. В сообщении говорится, что возможно возникновение чрезвычайных ситуаций «не выше межмуниципального характера».

Днем 29 августа над Сочи образовалось несколько смерчей. Наблюдались и другие катаклизмы. На курорте Красная Поляна сход селевых потоков заблокировал более 20 автомобилей. К вечеру автомобили были эвакуированы, но работы по расчистке территории продлятся до утра 30 августа, передает «Интерфакс».