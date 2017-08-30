В Москве задержан сбивший пешеходов водитель грузовика

Водителя грузовика, сбившего двух пешеходов в центре Москвы, задержан на МКАД. «Водитель на грузовике МАЗ был задержан на МКАД в районе Капотни при попытке выехать в сторону области», – сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

По данным полиции, водитель МАЗа сбил двух человек в районе дома № 4 по улице Каретный Ряд и скрылся. Источник в агентстве «Москва» сообщал, что полицейские преследовали грузовик в районе Волгоградского проспекта.