Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

Президент России Владимир Путин в пятницу поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«У этого праздника, знаменующего окончание паломничества мусульман к святым местам, - уникальные, пришедшие из глубины веков традиции, напоминающие о крепких духовных корнях, преемственной связи поколений, в которых заключается мощная созидательная, объединяющая сила российской мусульманской общины», - отмечается в поздравлении.

«Целостность уммы всегда была и сегодня служит прочным фундаментом для совершенствования межнационального и межрелигиозного диалога, решения насущных задач развития страны. Отрадно видеть, как этот огромный потенциал воплощается в востребованных образовательных, просветительских, культурных проектах, используется на благо мира и согласия в обществе», - указал Путин в поздравлении.

По данным МВД, в мероприятиях, приуроченных к празднованию Курбан-байрама в Москве, приняли участие более 200 000 верующих. Нарушений общественного порядка зафиксировано не было, отмечает «Интерфакс».