Из-за Курбан-байрама 35 школам Подмосковья рекомендовали перенести торжественные линейки

В Подмосковье муниципалитеты посоветовали администрациям 35 школ перенести время проведения торжественных линеек 1 сентября. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного Минобразования, рекомендации адресованы школам, которые находятся рядом с местами проведения праздника Курбан-байрам, который в этом году выпал на 1 сентября, традиционный праздник начала учебного год. О возможном переносе линеек в Мещанском районе Москвы, где находится Соборная мечеть, на прошлой неделе сообщили соцсети и СМИ.

Перечень из 35 школ составило министерство. «Им рекомендовано, прежде всего от глав муниципалитетов, перенести время линеек на 10:00. У многих так и было спланировано», - сказала сотрудница пресс-службы ведомства.

Всего в Подмосковье почти 1500 школ, в том числе 100 частных, три государственных, остальные - муниципальные.

На прошлой неделе в связи с возможным переносом линейки в центре внимания оказалась московская школа номер 2107. В понедельник стало известно, что ее управляющий совет большинством голосов решил перенести торжественное мероприятие на 4 сентября, при этом 1 сентября школа откроется для занятий, учебный год начнется вовремя и учреждение будет работать в обычном режиме. Это «Интерфаксу» сказал представитель управляющего совета Максим Макаров. По его словам, большинству родителей было бы удобнее, если бы торжественная линейка проходила не в пятницу, а в понедельник, так как многие 1 сентября еще не вернутся с отдыха. Он добавил, что в школе учатся и дети из мусульманским семей, которым хотелось бы 1 сентября отметить Курбан-байрам вместе.

В Ингушетии в связи с праздником начало учебного года перенесли на 2 сентября.