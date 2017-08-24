В «Родительском комитете» одобрили отмену линеек 1 сентября из-за Курбан-байрама

Отмена торжественных линеек 1 сентября в школах рядом с Соборной мечетью в Москве из-за празднования Курбан-байрама вполне оправданна. Это «Эху Москвы» сказала председатель правления общественной организации «Родительский комитет» Лариса Павлова. Она напомнила о многочисленных терактах, в том числе в странах Европы, и отметила, что «жизнь детей дороже, чем проведение какого-то мероприятия». В последние недели теракты произошли в двух городах Каталонии, в финском Турку. Нападение 19-летнего юноши с ножом на людей в Сургуте российские следственные органы терактом не считают.

Павлова добавила, что вопрос проведения торжественной линейки в непосредственной близости от большого скопления людей, совершающих религиозные обряды, решается в зависимости от оперативных данных, которыми обладает МВД или другие правоохранительные органы. «Думаю, что школы проведут мероприятия не на улице, а в закрытом помещении при соблюдении необходимых мер безопасности. К сожалению, мы живем в таком мире, где такие вещи оправданны», — заключила она.

О том, что несколько школ Мещанского района перенесли линейки 1 сентября, в соцсетях сообщили родители, передало радио «Говорит Москва». Перенос линейки на 4 сентября радиостанции подтвердил секретарь директора школы 2107 Александр Крючков. В Духовном управлении мусульман России заявили, что не просили отменять линейки и что линейки 1 сентября можно провести чуть позднее утром, когда мусульмане после богослужения разойдутся.

Мать ученика 5-го класса школы 2107 в интервью радио «Говорит Москва» назвала перенос линейки безобразием, но добавила, что в районе мечети в дни праздников «творится кошмар», улицы перекрывают даже для пешеходов. Она считает, что лучшим выходом был бы перенос не линейки, а самого мусульманского праздника, но понимает, что это маловероятно.

Между тем в православной московской гимназии «Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина» сказали, что администрация и родители с пониманием относятся к чужому празднику и связанными с ним неудобствами. Гимназия из-за Курбан-байрама перенесет традиционный молебен, посвященный началу учебного года, с 1 на 4 сентября.