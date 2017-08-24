В московской школе отказались от слов о переносе 1 сентября

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Секретарь директора учреждения Александр Крючков уточнил, что такое распоряжение было дано столичным департаментом образования Максим Стулов / Ведомости

Праздничная линейка в московской школе № 2107 Мещанского района перенесена на 4 сентября. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил секретарь директора учреждения Александр Крючков. Он уточнил, что такое распоряжение было дано столичным департаментом образования.

«Почему – это лучше не нам задавать этот вопрос, а в приемную департамента образования. Как школа может решить, если по всем постановлениям 1 сентября начинается учебный год? Если такие нюансы – это только по согласованию с департаментом. Сама школа не может принимать такие решения», - рассказал Крючков.

Позже секретарь Крючков заявил РБК, что ничего не знает о переносе первого учебного дня на 4 сентября. «На сегодняшний день от директора никакой официальной информации по поводу переноса не поступало. Никому мы рассылку по данному вопросу не делали», — заявил он изданию.