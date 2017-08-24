Духовное управление мусульман: отмена 1 сентября из-за Курбан-байрама – решение школ

Духовное управление мусульман России не просило отменять линейки 1 сентября в школах рядом с Соборной мечетью в Москве в связи с празднованием Курбан-байрама, сообщил «Эху Москвы» первый заместитель председателя управления Дамир Мухетдинов. «Мы лично с какими-либо инициативами в адрес московского правительства не выступали, чтобы линейки передвигались на другие даты», — сказал он. Если администрации школ решили линейки перенести, «это их личное решение», добавил он. «Они пытаются перестраховаться, принимают какие-то меры безопасности, и, наверное, это имеет смысл, так как большое скопление людей требует дополнительных мер предосторожности, - понимает Мухетдинов. - Тем более всевозможные теракты в ряде городов как России, так и других стран мира требуют от общества быть максимально бдительным, особенно в день праздника».

По словам зампреда ДУМ, праздничное богослужение 1 сентября начнется ровно в 7.00, а уже к 8.00 проповедь будет завершена и молитвы закончатся. «В течение ближайшего часа люди, как правило, расходятся, и к 9.00 массового скопления людей там не будет, - заверил он. - Если бы ту же линейку провели в 9.00-10.00, это не должно было принести каких-либо неудобств или повлиять на срыв торжественных школьных мероприятий в этот день».

О том, что несколько школ Мещанского района перенесли линейки 1 сентября, в соцсетях сообщили родители, передает радио «Говорит Москва». Перенос линейки на 4 сентября радиостанции подтвердил секретарь директора школы 2107 Александр Крючков. В школе уточнили, что указание о переносе было дано столичным департаментом образования, добавляет радиостанция.