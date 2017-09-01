Режим ЧС введен в Кабардино-Балкарии из-за селя, заблокировавшего 7750 человек

Режим чрезвычайной ситуации действует с 1 сентября в Эльбрусском и Баксанском районах Кабардино-Балкарии, сообщил журналистам глава КБР Юрий Коков в пятницу.

Он напомнил, что в городе Тырныауз режим ЧС не снимался с 14 августа. «К нему добавился теперь весь Эльбрусский и Баксанский район», – сказал Коков.

В ночь на пятницу сель сошел выше по Баксанскому ущелью, смыв несколько участков дороги Прохладный - Азау. На отрезанной от транспортного сообщения территории Приэльбрусья находятся 7750 жителей и отдыхающих.

Пресс-секретарь межрегионального филиала «Юг» компании «Ростелеком» Евгения Тодорова заявила, что были повреждены линии связи. «В районах, где сошел сель, повреждены линии связи. Отсутствует международная и междугородняя связи, а также доступ в интернет», - сказала она.