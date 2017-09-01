Более 500 человек оказались отрезаны селем в Кабардино-Балкарии

Более 500 человек оказались отрезаны селем, по уточненным данным, в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в экстренных службах региона.

«Отрезаны (селем) 27 туристических баз и 49 зарегистрированных тургрупп, в составе которых более 500 человек, в том числе 133 иностранца», - сказал собеседник агентства.

В ночь на пятницу селевой поток по ущелью Адыл-су в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии сошел в Баксанское ущелье, где в нескольких местах смыл федеральную дорогу Прохладный - Азау, а также три пешеходных моста. Из-за повреждения селем газопровода без газоснабжения остались села Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан и Нейтрино.

В реку Баксан селевым потоком смыло три автомашины, из которых удалось спасти двух человек, поиски еще троих, в том числе главы администрации поселка Эльбрус, продолжаются, пишет «Интерфакс».