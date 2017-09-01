Суд на два месяца арестовал обвиняемого в подготовке теракта в Москве

Мещанский суд арестовал Кодирова Муродбека Муйдина, обвиняемого в подготовке теракта в Москве 1 сентября. «Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, арестовать Кодирова до 31 октября», — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее в суде сообщили, что Кодирову предъявлено обвинение в подготовке теракта в составе организованной группы, изготовлении взрывчатых веществ и участии в деятельности террористической организации.

Накануне Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Москве и Московской области двух выходцев из центральноазиатского региона, которые планировали совершить теракты 1 сентября в местах массового скопления людей.