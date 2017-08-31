ФСБ задержала готовивших теракты в Москве 1 сентября

По информации ведомства, они планировали совершить теракты в местах массового скопления людей 1 сентября Андрей Гордеев / Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в столичном регионе двух выходцев из Центральной Азии. По информации ведомства, они планировали совершить теракты в местах массового скопления людей 1 сентября. Один из задержанных собирался совершить нападение с холодным оружием, другой планировал устроить самоподрыв, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности на территории города Москвы и Московской области выявлена и пресечена преступная деятельность двух выходцев из Центрально-Азиатского региона, планировавших совершение террористических актов в местах массового нахождения людей 1 сентября этого года», - отмечается в сообщении ведомства.

Как сообщили в ФСБ, один из задержанных мужчин накануне 1 сентября разместил в интернете видеоролик к членам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Как отметили в ведомстве, в этом году в День знаний мусульмане празднуют один из главных исламских праздников - Курбан-байрам. В опубликованном обращении задержанный дал «так называемую клятву верности террористам». Он планировал совершить нападения на гражданских лиц с использованием холодного оружия. «В его телефоне обнаружены контакты с вербовщиками данной организации и инструкции по планируемому преступлению», - уточнили в ФСБ.

По месту проживания второго задержанного,который также является членом «Исламского государства», найдена и изъята самодельная бомба большой мощности, а также предметы и компоненты, которые были использованы для изготовления взрывного устройства. «Задержанный мужчина признался, что собирался стать террористом-смертником и совершить самоподрыв», - добавили в ФСБ.

Следственное подразделение ФСБ рассматривает вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям «Приготовление к террористическому акту», «Участие в деятельности террористической организации», «Незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

14 августа ФСБ сообщала, что благодаря оперативно-розыскным мероприятиям в Московском регионе пресечена деятельность террористической группы, которая планировала совершить серию атак в местах массового скопления людей, в частности на объектах транспорта и крупных торговых площадках Москвы. Взрывы должны были устроить «террористы-смертники».

Во время спецоперации были задержаны «куратор подготовки преступления - эмиссар запрещенной в Российской Федерации МТО «Исламское государство», специалист по изготовлению взрывных устройств и два «террориста-смертника». В Московской области была выявлена и обезврежена лаборатория по производству взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств.