ФСБ задержала боевиков, готовивших теракты в Москве со взрывчаткой «мать Сатаны»

ФСБ обнародовала оперативную видеосъемку задержания предполагаемых боевиков «Исламского государства» (террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России). По мнению следствия, задержанные готовили теракты на транспорте и в торговых комплексах в Москве.

После изъятия у задержанных взрыватых веществ оперативники провели экспресс-анализ. «Мы взяли пробы. По пробам <…> это триперекись ацетона, очень опасное инициирующее взрывчатое вещество», — поясняет сотрудник на видео.

В военных целях обнаруженное вещество не применяется из-за высокой летучести и чувствительности к ударам, нагреванию и другим внешним воздействиям. Процесс создания взрывных устройств на основе данного вещества является опасным (как пишут СМИ, трипероксид ацетона террористы нередко называют «мать Сатаны»).

Всего было задержано четыре члена «Исламского государства». Они планировали осуществить теракты в Москве с помощью террористов-смертников. Среди задержанных - россиянин и трое граждан стран Центральной Азии.