«Интерфакс»: осужденный в Турции россиянин был в розыске как террорист

Гражданин России Ренат Бакиев, осужденный в Турции за планы сбить дроном американский военный самолет, в России был в розыске. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах, этот человек полиции известен под таким же именем, это гражданин России 1994 г. р., уроженец Татарстана. По его словам, с 2012 г. Бакиев учился на геологическом факультете Казанского (Приволжского) федерального университета.

«10 апреля 2014 г. авиарейсом Нижнекамск - Стамбул он вылетел транзитом через Турцию в Египет для обучения в одном из теологических учебных заведений», - сказал собеседник агентства. По данным правоохранительных органов, в том же году Бакиев добрался до Сирии и вступил там в группировку «Исламское государство» (запрещена в России). По этому факту против него в июле 2015 г. было возбуждено уголовное дело об участии на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством России. Бакиев был объявлен в федеральный и международный розыск по линии Интерпола. «По имеющимся сведениям, в октябре 2015 г. Бакиев задерживался на территории Турции и содержался в одной из тюрем. Несмотря на наличие международного розыска, в последующем он был освобожден и подал заявление на временное проживание в Турции», - сказал собеседник агентства.

В пятницу турецкая газета Sabah сообщила, что задержанный в Турции гражданин России Ренат Бакиев был приговорен местным судом к шести годам и трем месяцам тюрьмы, так как правоохранительные органы сочли, что он планировал с помощью беспилотника сбить американский военный самолет.