В Турции россиянин получил 6 лет тюрьмы за намерение сбить самолет США

Турецкий суд приговорил к шести годам и трем месяцам тюрьмы российского гражданина Рената Бакиева, якобы планировавшего с помощью беспилотника сбить американский военный самолет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на турецкую газету Sabah.

По данным СМИ, Бакиев является боевиком террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

По версии турецкой полиции, он планировал сбить с помощью беспилотника американский военный самолет из тех, что используют турецкую авиабазу Инджирлик. Полиция также подозревает, что он планировал нападения на местную общину алевитов, добавляет Daily Sabah.