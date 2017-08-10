СМИ рассказали о планируемых атаках задержанного в Турции россиянина

Турецкие Sabah и Haberturk узнали, какие именно атаки планировал совершить задержанный россиянин Ренат Бакиев.

Как отмечает газета Sabah, Бакиев предположительно является последователем террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Полиции удалась обнаружить его переписку с другим боевиком в Telegram. В ней речь шла о покупке дрона, при помощи которого боевики хотели атаковать самолет ВВС США на турецкой авиабазе «Инджирлик». Источники издания рассказали, что россиянин проводил разведку в районе авиабазы, туда он приезжал на арендованном велосипеде.

По данным турецкого телеканала Haberturk, у Бакиева был и запасной вариант. Россиянин планировал устроить теракт в месте, где собираются американские офицеры и высшее командование, или же устроить атаку на молельный дом алевитов. Сообщалось, что задержанный хорошо владеет русским, английским, арабским и турецким языками, также СМИ сообщают о неудачных попытках Бакиева совершить теракты против американских военных в Сирии.