Безопасность и право

Полиция Турции заподозрила россиянина в намерении сбить американский самолет

Подозреваемый задержан, российское посольство выясняет ситуацию

Российское посольство в Турции выясняет ситуацию в связи с задержанием гражданина России, которого турецкие власти заподозрили в намерении сбить самолет ВВС США. О его задержании сообщили турецкие СМИ. Как сообщила ТАСС пресс-атташе посольства Ирина Касимова, насколько можно судить из этих сообщений, российского гражданина Рената Бакиева заподозрили в террористической деятельности. «Российское посольство проводит необходимую работу по уточнению данной ситуации и прояснению обстоятельств этого дела», - сказала она

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