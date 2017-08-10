Полиция Турции заподозрила россиянина в намерении сбить американский самолет
Подозреваемый задержан, российское посольство выясняет ситуацию
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Hurriyet со ссылкой на агентство Dogan сообщает, что «боевик Исламского государства (ИГ, запрещено в России) российского происхождения был задержан 10 августа в провинции Адана
DHA Photo
Российское посольство в Турции выясняет ситуацию в связи с задержанием гражданина России, которого турецкие власти заподозрили в намерении сбить самолет ВВС США. О его задержании сообщили турецкие СМИ. Как сообщила ТАСС пресс-атташе посольства Ирина Касимова, насколько можно судить из этих сообщений, российского гражданина Рената Бакиева заподозрили в террористической деятельности. «Российское посольство проводит необходимую работу по уточнению данной ситуации и прояснению обстоятельств этого дела», - сказала она
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