Умер гендиректор «Курортов Северного Кавказа» Олег Горчев

Генеральный директор «Курортов Северного Кавказа» Олег Горчев найден мертвым в своей квартире в комплексе «Москва-сити». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Его смерть носит ненасильственный характер», - сказал собеседник агентства.

В компании подтвердили смерть Горчева. «Мы подтверждаем смерть гендиректора компании Олега Горчева, в ближайшее время на сайте появится некролог», — сообщил «РИА Новостям» представитель компании.

Представитель МВД в разговоре с РБК также подтвердил данную информацию. Горчев не выходил на связь с родными со вчерашнего вечера, сегодня его отец приехал к нему в квартиру, где обнаружил тело сына, рассказал источник издания в правоохранительных органах. Он уточнил, что полиция не исключает гибель мужчины в результате несчастного случая.

По факту смерти Горчева начата доследственная проверка, сообщили в СУ СКР по Москве. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. «Вечером 1 сентября 2017 г. в квартире одного из жилого дома по 1-му Красногвардейскому проезду в городе Москве отцом было обнаружено тело 40-летнего сына», — говорится в сообщении. В ходе осмотра места происшествия видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти мужчины, не обнаружено, отметили в СУ СКР.

Горчев занимал пост гендиректора «Курортов Северного Кавказа» с 2014 г., до этого он работал в должности заместителя гендиректора организации.

В 2003-2004 гг. Олег Горчев был заместителем директора службы продаж ООО «Микротест-Тел», в 2004-2005 гг. — заместителем финдиректора «Алтайэнерго». С 2005 по 2011 г. он работал начальником контрольно-ревизионного управления, советником гендиректора, позднее — коммерческим директором в аппарате управления ОАО «НЭСК».