Принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка

Британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон ожидают третьего ребенка, говорится в заявлении Кенсингтонского дворца.

«Герцог и герцогиня Кембриджские рады объявить, что герцогиня Кембриджская ждет их третьего ребенка», – приводит Reuters заявление дворца, официальной резиденции Уильяма и Кейт.

Королева и члены обеих семей рады узнать эту новость, передает BBC.

Как и во время предыдущих двух беременностей, Кейт Миддлтон страдает от гиперемезиса беременных (острого токсикоза). Она не сможет принять участие в запланированной встрече в Детском центре Хорнси-роуд в Лондоне в понедельник.

У герцога и герцогини двое детей – четырехлетний сын Джордж и двухлетняя дочь Шарлотта.