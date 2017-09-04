«Интерфакс» сообщил о прекращении дела против Браудера о незаконной скупке акций «Газпрома»

Следствие прекратило уголовное дело в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера о незаконной скупке акций «Газпрома», сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, дело прекращено за отсутствием состава преступления.

В марте 2013 г. МВД заочно обвинило Браудера в скупке акций «Газпрома» по серым схемам. В мае 2016 г. официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщал, что следственными органами ведется расследование ряда уголовных дел о незаконном приобретении в период с 1997 по 2005 г. не менее 200 млн акций «Газпрома», уклонении от уплаты налогов и преднамеренном банкротстве ряда компаний. По словам Куренного, «в указанный период времени инвестиционный фонд Ziff Brothers, являющийся налоговым резидентом США и принадлежащий нью-йоркским миллиардерам братьям Зифф, через сеть более мелких американских и офшорных компаний заводил денежные средства на счета специально открытых российских юридических лиц, которые впоследствии и скупали акции «Газпрома» на санкт-петербургской и московской брокерских торговых площадках в нарушение действовавшего в то время указа президента «О порядке обращения акций РАО Газпром».

Куренной отмечал, что «общее руководство процессом осуществляла международная группа, в которую входили братья Зифф, Уильям Браудер и Джеймисон Файерстоун и другие лица».