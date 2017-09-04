Дорожное движение в Уфе парализовано ливнями

Дорожное движение в Уфе парализовано из-за сильных осадков - по данным сервиса «Яндекс. Пробки», загруженность дорог вечером в понедельник достигла 10 баллов.

На столицу Башкирии обрушился ливень с грозой и градом. Он начался в Уфе около 13.00 мск и продолжался несколько часов. На 17.00 мск затруднено движение по всем центральным улицам, включая проспект Октября, проспект Салавата Юлаева и улицу Менделеева.

Сайт ГУ МЧС по Башкирии сообщил о многочисленных подтоплениях дорог и частичном подтоплении цокольных этажей трехэтажных зданий по улицам Ибрагимова, Ленина, Революционная. «На железнодорожной станции "Уфа" Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги ОАО "РЖД" закрыты частично ветки железнодорожных путей. Задержки пассажирских поездов нет», - говорится в сообщении.

По данным МЧС, социально значимые и потенциально опасные объекты в зону подтопления не попали, системы жизнеобеспечения города не нарушены, пострадавших нет. Ведутся аварийно-спасательные работы.

Пресс-служба мэрии Уфы сообщила, что с ухудшением погодных условий все аварийно-диспетчерские службы города переведены на круглосуточный режим, руководители управлений муниципалитета и предприятий жизнеобеспечения организуют работу с выездом на места.