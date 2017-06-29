Дождливое лето 2017-го
На Москву надвигается сильный «тропический» ливень, предупреждают синоптики
На Москву надвигается сильный тропический ливень. По мнению синоптиков, по некоторым показателям он может побить рекорд 50-летней давности, передает центр погоды «Фобос»
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Непогода накроет столицу вечером в пятницу 29 июня. Ожидаются сильные ливни, гроза, град и шквалистые порывы ветра, которые могут достигать 20 метров в секунду
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