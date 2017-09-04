Суд арестовал на два месяца второго подозреваемого в планировании теракта в Москве

Лефортовский суд Москвы арестовал Диловаршо Шарипова - второго подозреваемого, задержанного за подготовку терактов в столице 1 сентября.

«Постановлением Лефортовского суда от 2 сентября в отношении подозреваемого Шарипова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 2 ноября», - сказала она, уточнив, что он подозревается по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»).

1 сентября Мещанский суд Москвы арестовал до 31 октября одного из двух выходцев из Центральной Азии, задержанных за подготовку терактов, Муродбека Кодирова.

О задержании в Московском регионе двух выходцев из Центральной Азии, планировавших совершение терактов в местах массового нахождения людей 1 сентября, и пресечении их преступной деятельности ФСБ России сообщила 31 августа. По данным ведомства, один из задержанных планировал нападение с холодным оружием, второй - Кодиров - намеревался устроить самоподрыв.