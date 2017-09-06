Путин подтвердил непризнание ядерного статуса КНДР

Президент России Владимир Путин на переговорах с южнокорейским коллегой Мун Чже Ином подтвердил, что Россия не признаёт ядерный статус КНДР. Об этом сам Путин рассказал после переговоров во Владивостоке.

«Подтвердил господину Мун Чже Ину нашу принципиальную позицию: мы не признаем ядерный статус Северной Кореи. Ракетно-ядерная программа Пхеньяна грубо нарушает резолюции Совета безопасности ООН, подрывает режим нераспространения, создает угрозу безопасности в Северо-Восточной Азии», - сказал президент России.

В то же время Путин призвал заинтересованные стороны присмотреться к российско-китайской «дорожной карте» урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

«Без политико-дипломатического инструментария сложившуюся тут ситуацию сдвинуть с места очень сложно. А если быть более точным, я считаю - невозможно вообще», - констатировал президент России.

О «дорожной карте» по решению проблемы КНДР стало известно в конце июня со слов замминистра иностранных дел Игоря Моргулова. Ее целью является «формирование в Северо-Восточной Азии механизма прочного мира с одновременным решением проблем Корейского полуострова, включая его денуклеаризацию». По словам дипломата, документ включает гарантии Пхеньяну.