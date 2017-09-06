Яровая предложила запустить дешевые чартеры для туристов на Дальнем Востоке

Депутат Госдумы Ирина Яровая предложила создать «календарь туриста» - расписание специальных чартеров, которые будут летать на популярных туристических направлениях Дальнего Востока. Тарифы на таких направлениях должны быть плоскими - часть билетов должна продаваться по низким ценам. Это позволит не «отбирать» у жителей Дальнего Востока дешевые билеты, объяснила депутат.

По словам Яровой, многие жалуются, что им не хватает билетов по плоским тарифам, так как их разбирают туристы. Депутат заверила, что работа над «календарем туриста» уже идёт при участии профильных ведомств.

Сейчас больше всего туристов в Приморский край приезжает из близлежащих регионов – Хабаровского края, Еврейской автономной области, Амурской области, Забайкальского края и Республики Бурятии. В 2016 г. 50,7% туристов въехали в край на автомобиле, 21% прилетели на самолете.

Для привлечения туристов из Центрального федерального округа у авиакомпании «Аэрофлот» с 2015 г. действует тариф «плоский» с фиксированной ценой, которая не зависит от даты приобретения, – по таким маршрутам компания продает билеты ниже себестоимости. Программа действует до конца 2018 г. Билет с учетом такс и сборов до Владивостока туда-обратно стоит 22 000 руб., а в один конец – 13 200 руб.