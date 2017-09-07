Встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС пока не запланирована

Конкретных планов по двусторонним встречам президента России Владимира Путина на саммите АТЭС пока нет, заявил замминистра иностранных дел Игорь Моргулов. Он пояснил, что пока не запланирована и встреча российского лидера с президентом США Дональдом Трампом. «До саммита АТЭС еще много времени, он будет в ноябре, так что пока конкретных планов нет, пока еще рано», – передает его слова ТАСС.

Очередной саммит АТЭС пройдет во Вьетнаме в первой половине ноября.