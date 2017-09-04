Россия и США вступили в затяжную «дипломатическую войну»

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Генконсульство в Сан-Франциско Eric Risberg / AP

Россия в субботу закрыла свое генконсульство в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Прекратить работу этих учреждений ко 2 сентября госдепартамент США потребовал 31 августа. Как пояснила тогда представитель госдепа Хизер Нойерт, это сделано «в духе паритета, которому привержена российская сторона»: требования Москвы о сокращении состава американской дипмиссии (см. график) США полностью выполнили и «в результате у обеих стран остаются по три консульства». Позже представитель Белого дома Сара Сандерс подчеркнула, что решение о закрытии объектов принял президент Дональд Трамп: «Это решительная и умеренная реакция в ответ на достойное сожаления решение, принятое Россией ранее в этом году».