Международные отношения
Статья опубликована в № 4399 от 04.09.2017 под заголовком: Беспредельный паритет

Россия и США вступили в затяжную «дипломатическую войну»

Обмен «ответными мерами» может длиться бесконечно, предупреждают эксперты

Россия в субботу закрыла свое генконсульство в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Прекратить работу этих учреждений ко 2 сентября госдепартамент США потребовал 31 августа. Как пояснила тогда представитель госдепа Хизер Нойерт, это сделано «в духе паритета, которому привержена российская сторона»: требования Москвы о сокращении состава американской дипмиссии (см. график) США полностью выполнили и «в результате у обеих стран остаются по три консульства». Позже представитель Белого дома Сара Сандерс подчеркнула, что решение о закрытии объектов принял президент Дональд Трамп: «Это решительная и умеренная реакция в ответ на достойное сожаления решение, принятое Россией ранее в этом году».

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