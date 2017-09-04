Статья опубликована в № 4399 от 04.09.2017 под заголовком: Беспредельный паритет
Россия и США вступили в затяжную «дипломатическую войну»
Обмен «ответными мерами» может длиться бесконечно, предупреждают эксперты
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Генконсульство в Сан-Франциско
Eric Risberg / AP
Россия в субботу закрыла свое генконсульство в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Прекратить работу этих учреждений ко 2 сентября госдепартамент США потребовал 31 августа. Как пояснила тогда представитель госдепа Хизер Нойерт, это сделано «в духе паритета, которому привержена российская сторона»: требования Москвы о сокращении состава американской дипмиссии (см. график) США полностью выполнили и «в результате у обеих стран остаются по три консульства». Позже представитель Белого дома Сара Сандерс подчеркнула, что решение о закрытии объектов принял президент Дональд Трамп: «Это решительная и умеренная реакция в ответ на достойное сожаления решение, принятое Россией ранее в этом году».
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