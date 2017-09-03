Российские дипломаты освободили здания торгпредства и генконсульства в США

Российское торговое представительство в Вашингтоне Алексей Агарышев / РИА Новости

Россия по требованию госдепартамента передала американским властям генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Перед этим в зданиях прошли незаконные обыски с участием сотрудников ФБР, заявили в Министерстве иностранных дел России. В госдепартаменте США происходящее назвали обходом и инспекцией и опровергли присутствие на месте агентов ФБР.

Процедура передачи началась 2 сентября в 14.00 по местному времени (21.00 мск) и продлилась около четырех часов. «После настоятельного требования российской стороны сотрудники посольства были допущены к досмотру», — сказал представитель посольства России Николай Лахонин (здесь и далее цитаты по «РИА Новости»).

По словам представителя госдепа, инспекция проводилась для того, чтобы «обеспечить безопасность и защиту здания и подтвердить, что российское правительство освободило здания». «США полностью соблюдают Венскую конвенцию, законодательство США и двусторонние соглашения в этих действиях, а также в требовании к России закрыть эту дипломатическую собственность», — подчеркнул он.

В госдепе также опровергли заявление МИДа о том, что американские власти грозили взломать двери диппредставительств. «Обвинения, которые сделало российское правительство, в том числе что американские официальные лица угрожали взломать двери в указанных зданиях или что ФБР "зачищает" здания, не являются правдой», — сказал представитель госдепартамента.

После завершения инспекции российская дипсобственность была передана властям США. Шесть семей дипломатов, которые проживали на территории торгового представительства в Вашингтоне, были размещены на территории посольства России в США.

По словам Лахонина, торговая миссия продолжит работать на территории посольства. Это подтвердил и торговый представитель России Александр Стадник. «Если в двух словах, мы являемся свидетелями такого яркого примера вандализма в отношении международных норм, рейдерского захвата российской собственности. Таких непрошеных гостей мы, конечно, не ждали», — сказал он.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова считает процедуру передачи зданий «адской клоунадой, тупой, незаконной, бессмысленной». «Зачем?! Показать всю мощь американских спецслужб? Показали — теперь мы видели все. Даже сотрудника ФБР, которому стыдно от всего происходящего… Думали, что смогут наконец-то спровоцировать агрессию со стороны дипсотрудников, над которыми издевались двое суток и последние несколько лет? Вот этого они точно не дождутся. В этом шапито мы не участвуем. Может быть, хотели унизить? Наверняка. Не сомневаюсь», — написала Захарова в Facebook.

На станице МИДа в Facebook появилось несколько видеозаписей с места событий. На них запечатлены обыски в зданиях российского генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне. «Предлагаем вашему вниманию видео свидетельства противоправных действий американских властей, которые в нарушение международного права и собственного законодательства вторглись на российские дипломатические объекты», — говорится в комментарии МИДа.

На одной из записей видно, как две черные машины заезжают на подземную парковку консульства. Прибывшие сотрудники спецслужб начинают осмотр помещений и квартир дипслужащих. Другая показывает, что у ворот торгпредства выставлено оцепление, а на территории находятся сотрудники ФБР.

В субботу Министерство иностранных дел России вызвало советника-посланника посольства США в Москве Энтони Годфри, чтобы вручить ему ноту протеста в связи с обысками в торгпредставительстве. В ведомстве опасались, что спецслужбы США могут использовать ситуацию «для организации антироссийской провокации с помощью подброшенных компрометирующих предметов».